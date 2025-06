Progetti fantasma e soldi dirottati sui conti personali | la Corte dei Conti condanna l’associazione ItalAfrica

Progetti fantasma e soldi dirottati sui conti personali: un’altra vicenda che getta ombre sulla trasparenza delle associazioni. La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato ItalAfrica Centrale e il suo presidente a restituire quasi 250mila euro alla Commissione Europea, dopo aver scoperto che i fondi stanziati non sono mai stati impiegati per lo scopo originale. Un caso che solleva interrogativi sulla gestione dei finanziamenti pubblici e sul rispetto delle regole.

MILANO – I soldi stanziati dall'Ue non sono mai stati utilizzati per realizzare il progetto finanziato, al netto di una piccola parte (21mila euro) per pubblicizzare l'iniziativa. Per questo, la Corte dei Conti della Lombardia ha condannato l'associazione ItalAfrica Centrale e il suo presidente Alfredo Carmine Cestari a ridare alla Commissione europea 246.748 euro. Il riepilogo delle puntate precedenti ci porta al 2013, quando l'ente no profit con sede legale in corso Sempione, fondato nel 2004 dall'imprenditore salernitano per favorire i rapporti commerciali tra le aziende nostrane e i Paesi africani, si aggiudica un bando dell'Ue col progetto "Euro-Mediterranean Young Entrepreneurs": i contributi comunitari, pari a 480mila euro, copriranno l'85,37% dei costi stimati per la realizzazione (562.