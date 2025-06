Progetti di utilità sociale a Fratte e Mariconda | al via i progetti

Una volta completata l’opera, il campetto sarà un punto di ritrovo vivace e sicuro per i giovani del quartiere, promuovendo socializzazione, sport e integrazione. Un progetto che testimonia come l’impegno collettivo possa trasformare spazi urbani in centri di crescita e comunità. Con questa iniziativa, Fratte e Mariconda si avvicinano a un futuro più inclusivo e dinamico, dove ogni bambino e ragazzo può sognare in grande.

Al via, i lavori del campetto di quartiere di Fratte grazie ad un finanziamento della Regione Campania “I Giovani della Rigenerazione Sociale”, presentato da Rafiki ODV in partenariato con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno. "Una volta completata l’opera, il campetto sarà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Progetti di utilità sociale a Fratte e Mariconda: al via i progetti

