Progetti di gestione dei centri estivi l' avviso del Comune

Il Comune di Messina apre le porte all’energia dei più giovani con il nuovo avviso per i centri estivi! Un’opportunità unica per cittadini, associazioni e istituzioni di contribuire alla crescita, alla formazione e al divertimento dei minori durante l’estate 2025. Scopri come presentare il tuo progetto e far parte di questa iniziativa che promette momenti memorabili e attività educative coinvolgenti. Non perdere questa occasione: il futuro dei nostri giovani inizia oggi!

Il Comune di Messina rende noto la pubblicazione dell’avviso relativo alla presentazione di progetti di gestione dei centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori, per il periodo 16 giugno - 30 settembre 2025, per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Progetti di gestione dei centri estivi, l'avviso del Comune

