Professoressa di Chimica Organica è la prima donna a guidare l' ateneo piemontese in oltre sei secoli di storia Resterà in carica fino al 2031 con un programma incentrato su inclusività territorio edilizia e internazionalizzazione

«P arità di genere? Eccomi, sono qui. Quel soffitto di cristallo, finalmente, è stato sfondato». Con queste parole, Cristina Prandi ha commentato la sua elezione a rettrice dell’Università di Torino, che la fa diventare la prima donna a ricoprire questo ruolo in oltre sei secoli di storia dell’ateneo piemontese. La professoressa ordinaria di Chimica Organica, infatti, guiderà l’università fino al 2031, segnando una svolta epocale per un’istituzione fondata nel lontano 1404. «Sono una donna che viene da un’area Stem con una carriera lunga e faticosa. La mia elezione vuol dire che si può fare, che è possibile anche per le donne », ha dichiarato sottolineando il valore simbolico della sua nomina. 🔗 Leggi su Iodonna.it