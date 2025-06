Produzione e possesso di materiale porno con minori | la Squadra Mobile della Polizia arresta tre persone tra Latina e Velletri

Un'indagine della Polizia di Latina ha scoperchiato un inquietante giro di produzione e possesso di materiale pedopornografico, portando all'arresto di tre persone tra Latina e Velletri. La scoperta, nata da una segnalazione di maltrattamenti domestici, ha presto rivelato un orribile retroscena di abusi su minori. La lotta contro questo orrore continua: perché la tutela dei più vulnerabili è una priorità da non sottovalutare.

Un'indagine avviata dalla Polizia di Latina ha portato alla luce una vergognosa serie di abusi sessuali per la produzione di materiale pedopornografico. Tutto è cominciato con una segnalazione riguardante possibili maltrattamenti in una coppia residente nella zona di Latina. Tuttavia, le indagini iniziali, mirate a verificare la denuncia di maltrattamenti, hanno rapidamente rivelato dettagli molto piĂą gravi. Il partner della donna, era giĂ noto alle forze dell'ordine per alcune problematiche legate al suo passato. Dopo una serie di accertamenti, gli investigatori hanno scoperto che la coppia era in possesso di materiale pedopornografico.

