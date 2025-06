Procura Roma | robusti indizi sul fermato

La vicenda che scuote Roma si infittisce di nuovi e inquietanti dettagli. Un uomo, fermato in Grecia nell’ambito dell’indagine sulla tragica morte di madre e figlia a Villa Pamphili, si rivela essere un cittadino americano con sospetti gravi a suo carico. Partito da Fiumicino appena due giorni fa, ha fornito versioni contrastanti agli investigatori. La verità, ancora nascosta, potrebbe presto emergere, facendo luce su un caso che ha sconvolto l’intera capitale.

17.27 L'uomo fermato in Grecia nell'ambito dell'inchiesta su madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili è un cittadino americano su cui "gravano robusti indizi di essere stato l'autore dell' omicidio della bambina".Era partito per la Grecia due giorni fa con un volo da Fiumicino. Così il procuratore di Roma Lo Voi, in conferenza stampa. L'uomo fermato ha detto agli investigatori che la bimba "era sua figlia", ma "non ci sono al momento elementi scientifici" per averne la certezza, ha detto il procuratore aggiunto Cascini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

