Il processo Pfas Acquevenete rappresenta una battaglia cruciale per la giustizia ambientale e i diritti dei cittadini. In attesa della sentenza di primo grado, prevista per il 26 giugno a Vicenza, si concentra l'attenzione sull'esito che potrebbe segnare un importante precedente nel contrasto alle contaminazioni industriali. Questo procedimento simbolico mira a tutelare la salute pubblica e l'ambiente, dimostrando che la giustizia può fare la differenza.

Roma, 13 giu. (askanews) - È attesa per giovedì 26 giugno la sentenza di primo grado nel processo Pfas in corso davanti alla Corte d'Assise di Vicenza, considerato uno dei più rilevanti procedimenti giudiziari in materia ambientale in Italia. In questo processo, acquevenete - società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in 107 Comuni - si aspetta un verdetto capace di segnare un precedente storico, che possa dissuadere altre aziende da comportamenti illeciti e promuovere una maggiore responsabilità verso la protezione dell'ambiente e della salute pubblica. La costituzione di acquevenete come parte civile nasce dalla necessità di difendere il diritto dei cittadini a un'acqua sicura e pulita, a fronte di una contaminazione che ha colpito sei Comuni del proprio territorio, ricadenti nella cosiddetta "area rossa", quella a massima esposizione sanitaria da Pfas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Processo PFAS, Acquevenete: "Giustizia per cittadini e ambiente"

