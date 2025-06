Processo a Giancarlo Miotto in aula deposizione di una operatrice del centro anti violenza

Nel cuore di un'aula di tribunale, si svolge il delicato processo a Giancarlo Miotto, con la deposizione di una operatrice del centro anti violenza. Questa testimonianza potrebbe smascherare le terribili accuse di violenza sessuale avvenute nella casa, oppure sostenere la tesi della difesa, che afferma siano rapporti consensuali. La disputa tra le parti ruota attorno a due video, catturati con un telefonino, che potrebbero cambiare le sorti del procedimento.

Potrebbe essere la prova che nella casa furono perpetrate delle violenze sessuali. O, come sostiene la difesa (affidata agli avvocati Enrico Ambrosetti e Stefano Pietrobon) la conferma che quei rapporti erano perfettamente consensuali. La battaglia sui due video, ripresi con il telefonino da una. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Processo a Giancarlo Miotto, in aula deposizione di una operatrice del centro anti violenza

