Processione del Corpus Domini come cambia la viabilità

La tradizionale processione del Corpus Domini si prepara a vivere un cambiamento nella viabilità cittadina, garantendo al contempo il rispetto e la sicurezza dei partecipanti. Domenica 22 giugno 2025, alle ore 19, il Servizio Mobilità Urbana ha predisposto limitazioni alla circolazione veicolare per consentire il passaggio della processione. Scopri quali vie saranno interessate e pianifica al meglio i tuoi spostamenti per vivere questa importante manifestazione nel rispetto delle disposizioni.

In occasione della processione del "Corpus Domini", domenica 22 giugno 2025, alle ore 19, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto limitazioni viarie. Pertanto, domenica 22 giugno, per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, sarà interdetta la circolazione veicolare lungo.

'Memorie: la processione fiorita di corpus domini negli anni '60' a Crespina - Ricordare la processione fiorita di Corpus Domini negli anni ’60 a Crespina è come rivivere un pezzo di storia locale, fatto di tradizioni, fede e comunità.

Domenica 22 Giugno 2025 ore 18.30: CORPUS DOMINI Santa Messa, Processione e Benedizione Eucaristica #neocomunicati#neocresimati#animatori&coordinatoriCRE25#famiglie Vai su Facebook

