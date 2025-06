Problemi con la marmellata dell' albergo i Nas ne sequestrano 70 chili

La mano pesante dei Nas a Riva del Garda ha portato al sequestro di ben 70 chili di marmellata, tra cui 14 confezioni di preparato non conformi. Durante un'ispezione accurata nei locali destinati allo stoccaggio, sono emerse irregolarità che hanno messo in discussione la sicurezza e la qualità del prodotto. Un intervento deciso per tutelare i consumatori e garantire standard igienici elevati nel settore alimentare.

