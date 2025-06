Problemi al tetto chiude la piscina Cambini 2 anni dopo l' inaugurazione

La piscina Cambini di Milano, simbolo di relax e divertimento, si trova attualmente chiusa a causa di problemi tecnici alla copertura emersi due anni dopo l'inaugurazione. La sicurezza degli utenti viene prima di tutto, motivo per cui sono state adottate misure immediate. Mentre i campus estivi proseguono regolarmente, resta alta l’attenzione sulla riparazione e il ritorno alla normalità di questa amata struttura.

La piscina Cambini di Milano, nella via omonima (zona Palmanova), è chiusa da qualche giorno a causa di "problemi tecnici insorti nella struttura della copertura", che sono "incompatibili con la presenza dell'utenza". Lo rende noto il Comune di Milano. Si svolgeranno regolarmente i campus estivi.

