Pro Sesto | Nuovi Volti e Ambizioni per la Stagione con Luigi Conte e Paolo Rossi

progetti e iniziative che valorizzino il talento locale e rafforzino il senso di comunità. Con Luigi Conte e Paolo Rossi al timone, la Pro Sesto guarda al domani con rinnovato entusiasmo, pronti a scrivere pagine di successo e a consolidare la propria presenza nel panorama calcistico nazionale. Il futuro della Pro Sesto è già cominciato, e le grandi ambizioni sono solo all'inizio.

Cinque nuovi volti in vista della prossima stagione, da affrontare con ambizioni e grandi speranze. Il futuro della Pro Sesto è già cominciato, i cambiamenti partono dai vertici societari, dove arrivano figure di assoluto spessore per "rafforzare la struttura del Club e garantire una gestione sempre più efficace ed efficiente", ma anche per "affrontare con determinazione le sfide future, mantenendo saldo il legame con il territorio e promuovendo una visione del progetto sportivo orientata alla sostenibilità e alla crescita". Così recita il comunicato con cui il club ha ufficializzato l’ingresso nell’organigramma di Luigi Conte, Paolo Rossi, Andrea Painini, Franco Morino e Matteo Simari nell’organigramma societario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net