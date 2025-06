Principio d' incendio in un appartamento di via Canfora | sul posto i vigili del fuoco

Un principio d'incendio si è verificato questa mattina in un appartamento di via Canfora a Catania, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli operatori, le fiamme sono state rapidamente contenute e domate, evitando conseguenze più gravi. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l'attenzione sulla sicurezza abitativa in città.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti intorno alle 11 di questa mattina in via Canfora per domare un principio d'incendio all'interno di un'abitazione posta al secondo piano di un edificio residenziale. In base a quanto appreso dai testimoni, le fiamme non.

