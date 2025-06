Primo summer camp gratuito a Cellamare

Pronto a vivere un’estate indimenticabile? Il primo summer camp gratuito di Cellamare apre le sue porte, offrendo ai giovani un’avventura ricca di giochi, scoperte e inclusione. Un’esperienza unica per creare ricordi duraturi e rafforzare il senso di comunità. Non perdere questa occasione: l’estate a Cellamare si trasforma in un viaggio emozionante che lascerà il segno!

Un'estate all'insegna dell'inclusione, del gioco e della scoperta: è questo lo spirito del primo campo estivo gratuito organizzato dal Comune di Cellamare, in collaborazione con la cooperativa sociale SoleLuna. Il progetto, che ha coinvolto anche associazioni locali, dal titolo "Il giro del mondo.

