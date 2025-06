Prima ruba un portafoglio poi un cellulare da un' auto | beccato ed espulso

Un esempio di coraggio e senso civico che fa riflettere. Nei giorni in cui si accendono discussioni sui furti condivisi online, un uomo ha dimostrato quanto possa fare la prontezza nel difendere le proprie proprietà e la comunità. Beccato mentre tentava di rubare, ha immediatamente chiamato il 112, mettendo fine all’episodio e ricordandoci l’importanza di agire con responsabilità e coraggio nel quotidiano.

Ha visto un uomo cercare di rubare un cellulare da un’auto in sosta in quel di Trento e senza neanche pensarci ha composto il 112. Nei giorni in cui si continua a discutere del furto in diretta ripreso e postato sui social senza, in base a quanto riportato, dare allarmi, nelle scorse ore è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it