Prima maltratta l’ex fidanzata poi la perseguita nonostante lei lo avesse denunciato | arrestato 23enne

Una storia di paura e coraggio: un giovane di 23 anni di Figino Serenza è stato arrestato dai carabinieri di Cantù per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata, una ragazza di 20 anni. Dopo aver subito maltrattamenti e persecuzioni, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La tutela e la giustizia devono prevalere contro ogni forma di violenza.

Como – I carabinieri della stazione di Cantù hanno arrestato un giovane di 23 anni di Figino Serenza per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, misura cautelare disposta dal tribunale di Como il 30 maggio scorso. Il provvedimento era stato emesso in seguito a una denuncia presentata dalla vittima, una ventenne residente a Cantù, che aveva segnalato una serie di maltrattamenti subiti a partire dal febbraio scorso. La ragazza aveva trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità, denunciando i comportamenti violenti del suo ex compagno. Nonostante il divieto imposto dal tribunale, il giovane ha continuato a perseguitare la ex fidanzata, avvicinandosi nuovamente a lei tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima maltratta l’ex fidanzata, poi la perseguita nonostante lei lo avesse denunciato: arrestato 23enne

