Prima lo schianto terribile poi la morte in ospedale | la tragedia di Raphael Patscheider

Una drammatica sequenza di eventi ha segnato la vita di Raphael Patscheider, un giovane di appena 19 anni vittima di un incidente devastante avvenuto il 5 giugno a San Valentino alla Muta. Dopo giorni di sofferenza in ospedale a Bolzano, il suo spirito si è spento, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Una tragedia che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante e l’importanza di vivere ogni momento con consapevolezza e rispetto.

È finita in tragedia la vicenda del giovanissimo Raphael Patscheider, il 19enne coinvolto lo scorso 5 giugno in un terribile incidente a San Valentino alla Muta: il giovane è morto nelle scorse ore all'ospedale di Bolzano. Il 19enne stava viaggiando in auto assieme ad altri due coetanei.

