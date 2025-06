Prima le risse poi il fuggi fuggi | violenza tra giovani da Isola delle Femmine a Palermo

Ancora notti di tensione e scontri tra giovani nel Palermitano, con i carabinieri chiamati a intervenire in tre episodi distinti, tra cui il grave episodio a Isola delle Femmine. Scene di caos e fuga hanno segnato le strade della zona, evidenziando un fenomeno di crescente inquietudine sociale. La spirale di violenza mette in evidenza l'urgenza di intervenire per garantire sicurezza e prevenire ulteriori escalation.

Ancora notti di violenza tra i giovani nel Palermitano, dove i carabinieri sono intervenuti in tre distinti episodi di rissa. Il più grave a Isola delle Femmine. Scene di caos anche a Palermo, dove altre due risse sono state segnalate dai residenti. In tutti i casi, all'arrivo dei militari i.

