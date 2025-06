Prima foto di Gatto il nuovo film Pixar dal regista di Luca

Preparati a lasciarti conquistare dalla magia di “Gatto”, il nuovo film Pixar diretto da Enrico Casarosa, noto per Luca. Un’avventura emozionante ambientata in Italia, dove Nero, un gatto dal design pittorico innovativo, ti condurrà in un viaggio tra sogno e realtà. La prima immagine ufficiale di questa splendida creazione svela già il suo incredibile fascino: il cinema d’animazione non smette mai di sorprenderci!

Pixar annuncia "Gatto", un'avventura animata in Italia diretta da Enrico Casarosa. Scopri la storia di Nero, un gatto con un design pittorico innovativo!

