prima coccodrillo dopo borsa il macabro post di law roach riaccende la discussione sui pellami esotici

Un coccodrillo in braccio e una borsa di Hermès: un gioco di parole che ha acceso un acceso dibattito sui pellami esotici. La provocazione di Law Roach, stylist delle star, ha sollevato questioni etiche e di sostenibilità, invitando a riflettere sulle implicazioni di un’industria del lusso sempre più orientata verso materiali esotici. Ma fino a che punto l’ironia può giustificare la scelta di questi materiali? La discussione è appena iniziata.

Un coccodrillo in braccio. Poi, nella slide successiva, una borsa di coccodrillo Hermè s. “Before and after. EXOTIC??”, ha scritto su Instagram Law Roach, stylist delle celebrity, alimentando una polemica virale. Il gioco di parole, che accosta direttamente l’animale vivo al prodotto finito, non è stato accolto (da tutti) con ironia. Soprattutto perché non sembra trattarsi di un contenuto di denuncia, ma di una sorta di associazione ironica, con lo stylist che appare sorridente in entrambe gli scatti. La pubblicazione ha scatenato una reazione indignata da parte del pubblico e delle associazioni animaliste. 🔗 Leggi su Amica.it