prima coccodrillo dopo borsa il controverso post di law roach riaccende la discussione sui pellami esotici

cerca di comprendere le ragioni dietro questa scelta estetica e commerciale, evidenziando come il dibattito sui pellami esotici diventi sempre più acceso. La polemica di Law Roach ha acceso un faro sull’uso di materiali controversi nel mondo della moda, spingendo tutti a riflettere su quanto siano davvero etici i nostri acquisti di lusso. E voi, quale sarà la vostra posizione in questa spinosa discussione?

Un coccodrillo in braccio. Poi, nella slide successiva, una borsa di coccodrillo Hermè s. “Before and after. EXOTIC??”, ha scritto su Instagram Law Roach, stylist delle celebrity, alimentando una polemica virale. Il gioco di parole, che accosta direttamente l’animale vivo al prodotto finito, non è stato accolto (da tutti) con ironia. Anzi, ha scatenato una reazione indignata da parte del pubblico e delle associazioni animaliste. Ma c’è anche chi ride e lo riempie di like. Il post arriva in un momento storico in cui la sensibilità verso i materiali di origine animale è in profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Amica.it