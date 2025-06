Prezzo oro in aumento Spot scambiato a 3.424 dollari

L'oro torna protagonista sui mercati, con il prezzo spot che supera i 3.424 dollari l'oncia, segnando un incremento dell'1,13%. La crescente domanda e le incertezze globali stanno spingendo il metallo prezioso verso nuovi record, riflettendo la sua forza come bene rifugio. Con questi segnali di rialzo, investitori e appassionati si chiedono quale sarĂ il prossimo movimento di questo bene prezioso, pronto a sorprendere ancora di piĂą.

Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.424,08 dollari l'oncia con una crescita dell'1,13% mentre l'oro con consegna ad agosto (Comex) è scambiato a 3.445,40 dollari l'oncia con una crescita dell'1,26%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.424 dollari

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.339,35 dollari. Quotazione sale dello 0,47% #ANSA

