Previsioni meteo | weekend di fuoco con l’anticiclone africano ma da domenica sera cambia tutto

Prepariamoci a un weekend di fuoco, grazie all’anticiclone africano che porterà temperature record su tutta Italia, con massime fino a 36°C e punte di 42°C in Sardegna. Ma attenzione: da domenica sera tutto cambierà con l’arrivo di temporali e un calo delle temperature. Rimanete sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa escalation di caldo e i possibili rovesci improvvisi!

Escalation del caldo con Scipione: massime fino a 35-36 gradi da Nord a Sud, con picchi di 40 in Sicilia e 42 in Sardegna. Poi spazio ai temporali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo: weekend di fuoco con l’anticiclone africano, ma da domenica sera cambia tutto

