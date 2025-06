Prestazione Universale 2025 | novità sull’ISEE ristretto riaprono l’accesso al bonus anziani

Dal 1° gennaio 2025, la Prestazione Universale si rinnova per offrire un sostegno più accessibile agli anziani ultraottantenni non autosufficienti. Con le novità sull'ISEE, finalmente riapre l'accesso al bonus anziani, consentendo a più persone di beneficiare di questa importante misura di assistenza economica. Un passo avanti fondamentale per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente in vigore la Prestazione Universale, una misura pensata per sostenere economicamente gli anziani ultraottantenni non autosufficienti. Dopo una prima fase di applicazione che aveva visto molte domande respinte a causa di limiti legati all’ISEE ordinario, arriva ora una svolta significativa: sarà possibile accedere al beneficio anche presentando un ISEE . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: isee - prestazione - universale - novità

Anziani non autosufficienti: Prestazione universale fino a 850 euro con Isee ridotto - A partire da oggi, le persone anziane non autosufficienti con almeno 80 anni e un ISEE sociosanitario fino a 6.

Per il diritto alla Prestazione Universale degli over 80 non autosufficienti basta anche un ISEE riferito al nucleo familiare ristretto fino a 6mila euro. Vai su Facebook

Prestazione Universale anziani: cambiano i requisiti ISEE • Per il diritto alla Prestazione Universale degli over 80 non autosufficienti basta anche un ISEE riferito al nucleo familiare ristretto fino a 6mila euro. Vai su X

Bonus anziani non autosufficienti: novità sull’ISEE. Le istruzioni Inps; Prestazione universale: l’INPS apre all’ISEE con nucleo ristretto per l’accesso al beneficio assistenziale; Bonus anziani da 850 euro al mese, novità per l’Isee.