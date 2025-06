Preso con una pistola e 16 cartucce | quarantenne torna libero

In un caso che ha suscitato scalpore, il quarantenne Giacomo Cassaro torna libero dopo l'arresto con 16 cartucce e una pistola. La decisione del giudice monocratico Fulvia Veneziano di revocare gli arresti domiciliari apre un nuovo capitolo nella sua vicenda giudiziaria. Mentre si prepara il processo per direttissima, resta da capire quali saranno le prossime mosse delle autorità e le implicazioni di questa sorprendente svolta.

