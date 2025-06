Presentazione libro Macchia ha un’amica davvero speciale

Martedì 17 giugno alle 10, nel salone polifunzionale del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, si terrà la presentazione di "Macchia ha un’amica davvero speciale". Questo affascinante libro per bambini affronta con delicatezza e coraggio il tema della vitiligine, aiutando i più piccoli a comprendere e accettare le diversità. Un’occasione unica per scoprire come le parole possano illuminare il cuore e costruire un mondo più inclusivo e solidale.

Martedì 17 giugno alle 10 nel salone polifunzionale del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto presentazione di "Macchia ha un'amica davvero speciale", libro per bambini che affronta il tema della vitiligine, malattia che porta ad avere macchie molto chiare sulla pelle, specie del viso, e può rendere.

Da oggi, 12 maggio, è disponibile "Macchia ha un'amica davvero speciale", l'albo illustrato scritto da Silvia Dal Cin e illustrato da Matteo Della Libera, edito da First Letter Editrice.