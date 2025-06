Presentazione De Bruyne due ipotesi al vaglio del Napoli | ecco cosa filtra

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a rivoluzionare il proprio centrocampo con un colpo da scena: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Due ipotesi al vaglio del club partenopeo, che valuta attentamente le possibilità di integrazione e ruolo del fuoriclasse belga. Tra entusiasmo e curiosità, i tifosi già sognano un futuro ricco di successi, mentre il Napoli traccia le strategie per sfruttare al massimo questa importante acquisizione.

Sia sul Napoli che su De Bruyne bisogna registrare un importantissimo aggiornamento. Il Napoli di Antonio Conte ha chiuso quello che, molto probabilmente, sarà il colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Il club partenopeo, dopo le consuete visite mediche, ha ufficializzato l’ingaggio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, di fatto, si è legato al Napoli per le prossime due stagioni, più un’opzione per il terzo. Tra i tifosi azzurri, ovviamente, c’è tantissimo entusiasmo per l’arrivo di Kevin De Bruyne. Proprio sulla possibile presentazione dell’ex calciatore del Manchester City, dunque, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it