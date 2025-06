Presentato il nuovo viale Ceccarini Riccione dà nuova vita alla promenade dello shopping che porta al mare

Scopri il volto rinnovato di Riccione con il nuovo Viale Ceccarini, un gioiello di stile e modernità che valorizza la promenade dello shopping e si affaccia sul meraviglioso mare Adriatico. Questa sera alle 21:00, l'inaugurazione ufficiale aprirà le porte a un'area pensata per vivere, socializzare e riscoprire il fascino della Riviera. Un nuovo capitolo di bellezza e vitalità per Riccione sta per cominciare!

È stato presentato questo pomeriggio alla stampa il primo tratto del nuovo viale Ceccarini, nel cuore di Riccione affacciato sul mare Adriatico. L’attesa inaugurazione ufficiale avrà luogo questa sera, alle ore 21:00, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dell’assessore alla Rigenerazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Presentato il nuovo viale Ceccarini, Riccione dà nuova vita alla promenade dello shopping che porta al mare

Viva Riccione: il progetto che cambia la città diventa un video-racconto per condividere obiettivi, interventi e visione futura. Tre capitoli che raccontano le aree simbolo della trasformazione urbana, che hanno come fulcro viale Ceccarini e il Lungomare del Sol

