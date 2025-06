Presence | trailer dell’atteso film di Steven Soderbergh in arrivo nelle sale dal 24 luglio

Preparati a immergerti in un universo di suspense e emozioni con Presence, il nuovo capolavoro di Steven Soderbergh. Dopo aver conquistato festival prestigiosi e l’attenzione del pubblico internazionale, il film arriva nelle sale italiane dal 24 luglio. Con una trama avvincente scritta da David Koepp e un cast stellare, Presence promette di catturare gli spettatori fin dal primo istante. Non perdere l’occasione di scoprire questa pellicola imperdibile, perché…

Dopo il passaggio a dicembre 2024 in concorso al Noir in festival, il passaggio a febbraio al Sundance Film Festival e l’anteprima italiana al COMICON Napoli 2025, Lucky Red svela il trailer italiano di Presence, l’atteso film di Steven Soderbergh in arrivo nelle sale dal 24 luglio. Scritto da David Koepp, Presence è interpretato da un cast che mescola volti affermati con attori emergenti: sul grande schermo vedremo Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox. Il pluripremiato regista Steven Soderbergh, che ha esordito con la Palma d’Oro a Cannes Sesso, bugie e videotape e ha poi diretto commedie entrate nell’immaginario collettivo ( Magic Mike e la trilogia di Ocean’s ) e film di enorme successo ( Erin Brockovich – Forte come la veritĂ e Traffic ) torna al cinema con un thriller soprannaturale, interamente girato in un’unica location. 🔗 Leggi su Cinefilos.it