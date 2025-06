Presence | Il ghost movie di Soderbergh si mostra col trailer italiano

Lucky Red presenta il trailer italiano di Presence, il ghost movie di Steven Soderbergh che promette brividi intensi. Dopo il successo al Sundance e l’anteprima a COMICON Napoli 2025, il film, con un punteggio di 87% su Rotten Tomatoes, si appresta a conquistare le sale italiane dal 24 luglio 2025. Preparatevi a un’esperienza cinematografica che non dimenticherete facilmente: il mistero e il terrore sono alle porte.

Lucky Red ha svelato il trailer italiano di Presence, ghost movie diretto dal pluripremiato regista Steven Soderbergh. Dopo la presentazione al Sundance Film Festival e l’anteprima italiana ottenuta al COMICON Napoli 2025, il tutto accompagnato da uno straordinario punteggio 87% su Rotten Tomatoes, il nuovo film diretto da Steven Soderbergh si prepara a fare il suo esordio in sala ( 24 luglio 2025 ), e lo fa promettendo un’esperienza da brividi agli appassionati. Presence è uno dei film horror piĂą attesi del 2025, proprio come descritto in questo nostro articolo  speciale di fine anno. In Presence, “Rebecca ( Lucy Liu ), assieme al marito Chris ( Chris Sullivan ) e ai figli adolescenti Tyler ( Eddy Maday ) e Chloe ( Callina Liang ), si trasferisce in una bella villetta in periferia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Presence | Il ghost movie di Soderbergh si mostra col trailer italiano

In questa notizia si parla di: presence - ghost - movie - soderbergh

Presence | Il ghost movie di Soderbergh si mostra col trailer italiano; Presence: annunciata la data d'uscita del nuovo acclamato horror di Steven Soderbergh!; Presence: nuovo trailer e tutto quello che c'è da sapere sul thriller-horror sovrannaturale di Steven Soderbergh.

Presence: trailer dell’atteso film di Steven Soderbergh in arrivo nelle sale dal 24 luglio. - ucky Red svela il trailer italiano di Presence, l’atteso film di Steven Soderbergh in arrivo nelle sale dal 24 luglio. Secondo cinefilos.it

Presence: trailer del nuovo film in arrivo al cinema di Steven Soderbergh - it il trailer italiano di Presence, l’atteso film di Steven Soderbergh in arrivo nelle sale dal 24 luglio. Da corrieredellosport.it

Presence, ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film (horror) di Steven Soderbergh - Uno dei registi fondamentali del cinema americano contemporaneo prende uno spunto abusato (la famiglia che si trasferisce in una nuova abitazione, posseduta) e lo ribalta completamente. Come scrive comingsoon.it