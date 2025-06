Presence ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film horror di Steven Soderbergh

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica con Presence, il nuovo horror di Steven Soderbergh. Questo regista innovativo trasforma una trama classica in qualcosa di sconvolgente, portando il genere in territori inesplorati. Il trailer italiano ufficiale svela un’ atmosfera inquietante e coinvolgente, pronta a catturare anche gli spettatori più scettici. Non perdere l’appuntamento al cinema: Presence arriverà il 24 luglio, pronto a cambiare il tuo modo di vedere l’orrore.

