Prendere esempio da Yasmina Reza, la brillante drammaturga che si immerge quotidianamente nelle aule di tribunale per osservare da vicino le sfumature umane e le tensioni sociali. La sua capacità di trasformare queste esperienze in opere profonde e autentiche ci invita a riflettere su come l’arte possa diventare uno specchio fedele della realtà , molto più di tanti editoriali lacrimevoli e superficiali. Sarebbe tempo che anche i nostri scrittori aprendano gli occhi alla complessità della giustizia.

Mi domando se tra i nostri scrittori ce ne sia qualcuno che frequenta abitualmente le aule di tribunale (eccezion fatta per i magistrati con il secondo mestiere di romanzieri). Sospetto di no. Se così fosse, non avremmo, a commento di tutti i casi di cronaca nera, quell'alluvione di editoriali kitsch e lacrimevoli. Io dico che dovrebbero prendere esempio dalla drammaturga Yasmina Reza, che segue processi in giro per la Francia da quando aveva quindici anni. Il suo ultimo libro, La vita normale (Adelphi), non può non evocare l'André Gide dei Ricordi della Corte d'Assise o dei Fatti di cronaca. Con questa differenza: che Gide aveva affinato l'orecchio per gli stridori della macchina giudiziaria e per il macinío della procedura, Reza invece osserva i processi come se dovesse comporre con pochi tratti di matita un courtroom sketch, e ascolta le versioni degli avvocati, dei pubblici ministeri e dei giudici come se fossero suoi colleghi, ciascuno versato in un genere letterario o in uno stile di affabulazione.