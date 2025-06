Premio Nazionale Qualivita 2025 | McDonald’s Italia protagonista dell’eccellenza agroalimentare

Nel cuore dell’eccellenza agroalimentare italiana, il Premio Nazionale Qualivita 2025 ha riconosciuto la straordinaria dedizione di McDonald’s Italia, protagonista di un impegno che valorizza i prodotti locali e promuove la sostenibilità. Durante l’Assemblea annuale di Origin Italia a Roma, questa serata celebrativa ha messo in luce come l’innovazione e il rispetto delle tradizioni possano convergere per rafforzare l’immagine del Made in Italy nel mondo. Un traguardo che consacra il ruolo strategico di McDonald’s nel panorama agroalimentare nazionale.

