Il futuro di Osimhen si fa sempre più incerto: tra Premier e PSG, il suo cuore sembra pulsare ancora per la Serie A, dove potrebbe sfruttare i vantaggi fiscali del decreto crescita. La sua scelta avrà ripercussioni importanti sia per il Napoli che per il mercato internazionale. Ma quale strada prenderà il nigeriano? La risposta potrebbe rivoluzionare il suo destino e quello della squadra partenopea.

Il nigeriano torna a essere un problema per il Napoli, che spera nei 75 milioni della clausola. Ha rifiutato anche l'Al Hilal per giocare in Europa. E in Italia godrebbe ancora dei vantaggi fiscali del decreto crescita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Premier o Psg, ma a lui conviene anche la Serie A. Quale futuro per Osimhen?

Osimhen vuole restare in Europa: soluzione Premier o PSG? Il Napoli spinge per una soluzione rapida Lo riporta informazione.it: Il Napoli lo sa molto bene e i partenopei spingono ad una soluzione abbastanza rapida per non dover fare i conti a luglio con questa situazione.