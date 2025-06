Pregiudicati tra i clienti di chioschi-bar e centri scommesse | sospesi per sette giorni

La sicurezza nei luoghi di ritrovo pubblici è una priorità assoluta per le autorità. Nella lotta contro comportamenti illeciti, la polizia di Catania ha prontamente sospeso per sette giorni quattro esercizi commerciali, tra chioschi bar e centri scommesse, coinvolti in attività sospette e frequentati da pregiudicati. Questo intervento dimostra l’impegno costante nel tutelare i cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

Prosegue l'impegno della polizia nel garantire il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza attraverso controlli mirati alle attività commerciali. Gli agenti dell'Upgsp della questura di Catania hanno disposto la sospensione temporanea dell'attività di quattro esercizi commerciali, ritenuti.

