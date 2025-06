Preghiera della sera 13 Giugno 2025 | Donami la gioia perfetta

Concludi la tua giornata con un gesto di fede e speranza: recita la preghiera della sera del 13 giugno 2025, affidando a Santa Croce la tua ricerca di gioia e serenità. In pochi minuti, puoi trovare un momento di riflessione e pace, ricaricando il cuore prima di affrontare la notte. Lasciati guidare da questa preghiera e scopri come la fede possa illuminare ogni passaggio della tua giornata.

“Donami la gioia perfetta”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 13 Giugno 2025: “Donami la gioia perfetta”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - donami - gioia

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte” - In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

PREGHIERA DI DOMANDA FIDUCIOSA A SANTA RITA O’ Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con quanti ti invocano, a te mi presento nella gioia di poter essere qui quest’oggi. Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamenti Ti prego di accogl Vai su Facebook

Preghiera della sera 10 Giugno 2025: “Donami gioia e serenità”; Preghiera della sera 10 Giugno 2025 | Donami gioia e serenità; Preghiera della sera 19 Aprile 2025: “Liberami dai frutti del male”.

Preghiera della sera 10 Giugno 2025: “Donami gioia e serenità” - Preghiera serale del 10 Giugno 2025 O Padre, Tu oggi hai donato tanta gioia e tanta serenità a coloro che si sono affidati a Te. Segnala lalucedimaria.it

Preghiera della sera 10 Giugno 2024: “Donami gioia e serenità” - Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Da lalucedimaria.it

Papa Francesco: “La famiglia umana ha smarrito la gioia della pace”. Per il 7 ottobre giornata di preghiera e digiuno - Per domani, sette ottobre, primo anniversario della strage di Hamas nel sud di Israele, il Pontefice argentino ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per la pace nel mondo. Come scrive repubblica.it