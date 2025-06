Prato sindaca Pd indagata per corruzione | chiesti domiciliari

L'abitazione della sindaca è stata perquisita questa mattina, quando le è stato notificato l'avviso a comparire per l'interrogatorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Prato, sindaca Pd indagata per corruzione: chiesti domiciliari

In questa notizia si parla di: sindaca - prato - indagata - corruzione

Prato, scomparsa dell’escort: telecamere bloccate per guasto tecnico. Tescaroli scrive a Giani, prefetto e sindaca - A Prato, la scomparsa di Maria Denisa Adas scuote l'opinione pubblica, ma un imprevisto tecnico frena le indagini: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso.

Scattato anche un sequestro 7 milioni di euro, per reati tributari, nei confronti di due imprenditori spezzini. Gli indagati sono 18. Un funzionario della Marina è accusato di corruzione: “Prendeva 2 mila euro al mese” Vai su Facebook

Indagata per corruzione la sindaca di Prato: “Non mi sottrarrò a nessun confronto”; Prato, la sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione; Sindaca di Prato indagata per corruzione,chiesti domiciliari.

La sindaca di Prato del Pd indagata per corruzione: chiesti i domiciliari. Perquisiti gli uffici e la sua abitazione Scrive ilfattoquotidiano.it: La prima cittadina ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di un'indagine sui finanziamenti elettorali.