Prato sindaca Bugetti indagata per corruzione | perquisiti gli uffici comunali

Prato si trova al centro di un’ombra che potrebbe scuotere la sua leadership: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione nell’ambito di un’indagine che coinvolge presunti illeciti nei finanziamenti elettorali. La notizia, confermata dalla Procura di Firenze, apre un capitolo delicato e complesso, che richiede trasparenza e chiarezza. La comunità pratese attende con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, determinata a fare luce sulla verità.

(Adnkronos) – La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Partito Democratico), è indagata dalla Procura della Repubblica di Firenze per l’ipotesi di reato di corruzione, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che riguarda presunti illeciti nei finanziamenti elettorali quando Bugetti era consigliera regionale. La notizia è stata confermata con una nota dal procuratore Filippo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prato, sindaca Bugetti indagata per corruzione: perquisiti gli uffici comunali

In questa notizia si parla di: prato - sindaca - bugetti - indagata

Ilaria Bugetti, indagata per corruzione la sindaca di Prato. Lei: «Fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine» Da msn.com: La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del Partito Democratico, ha ricevuto questa mattina un avviso di garanzia: lo ha reso noto la stessa prima cittadina.