Prato oltre 200 partecipanti alla Ci sei alle 6?

Prato si sveglia in modo straordinario: oltre 200 appassionati hanno partecipato il 13 giugno alla sesta edizione di “Ci sei alle 6?”, l'alba dedicata a podisti e camminatori notturni. Un successo che conferma l’attesa crescente per questa iniziativa nata dall’entusiasmo del gruppo delle Aquile Mattiniere del Cai, in collaborazione con Uisp e il patrocinio del Comune. Un risveglio energico che...

Prato, 13 giugno 2025 - In oltre 200 hanno preso parte al l'appuntamento mattiniero di " Ci sei alle 6? ", la sgambatina all'alba per podisti e camminatori insonni. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, nasce dall'idea del gruppo podistico delle Aquile Mattiniere del Cai di Prato, che hanno organizzato l'iniziativa insieme alla Uisp di Prato, con il patrocinio dell'assessorato allo sport del Comune di Prato e il servizio medico a cura della Misericordia di Prato Salesiani per il sociale Fondazione Santa Rita. Tanti i podisti e i camminatori al via, accompagnati anche da diversi amici a quattro zampe.

