Prato lutto nel mondo del calcio | scompare a 56 anni Carmine Lotta

Il mondo del calcio pratese piange la scomparsa di Carmine Lotta, un uomo che ha saputo portare passione e dedizione nel cuore della comunità sportiva. A soli 56 anni, dopo aver combattuto con coraggio contro una terribile malattia, ci lascia un esempio di determinazione e amore per il calcio. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La sua memoria vivrà nelle giovani generazioni che ha ispirato.

Prato, 13 giugno 2025 - Terribile notizia per il mondo del calcio pratese. Nella giornata odierna è infatti venuto a mancare, all’età di 56 anni e a causa di un brutto male, Carmine Lotta, allenatore della scuola calcio del CSL Prato Social Club. Di origini campane, si era trasferito nel 2007 a Prato per lavoro: di mestiere infatti faceva l’imbianchino. A pochi mesi dal suo arrivo in città, ha cominciato a collaborare con il Coiano Santa Lucia, dove è rimasto per 14 anni. Carmine lascia una moglie e due figli. La salma di “Nino” sarà esposta da domattina alle cappelle della pubblica assistenza a Coiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it