Prato la sindaca Ilaria Bugetti | Mi hanno notificato un avviso di garanzia

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Firenze, una notizia che scuote la città e richiede trasparenza e responsabilità. In un momento delicato, il suo immediato comunicato dimostra il rispetto per il ruolo pubblico e l’impegno a chiarire ogni dubbio. La sua reazione sarà fondamentale per rassicurare cittadini e stakeholders, mantenendo alta la fiducia nel suo operato e nel senso di legalità.

Un avviso di garanzia è stato notificato stamani alla sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd). Lo ha reso noto la stessa prima cittadina che in una nota spiega: "Con il presente comunicato, in qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze. Comunico tali circostanze nel preciso momento in cui sono terminate le operazioni investigative".

