Prato la sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione

La giovane sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si trova al centro di un’indagine per corruzione che ha scosso la città e il suo percorso politico. Dopo una mattinata di perquisizioni e l’invito a comparire, la sua figura è ora sotto i riflettori della giustizia. Con il presente comunicato, in qualità di rappresentante eletta del nostro Comune, desidero esprimere la mia totale disponibilità a chiarire i fatti e dimostrare la mia innocenza, confidando nella chiarezza della verità e nella tutela delle istituzioni.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti è indagata dalla procura di Firenze per l’ipotesi di reato di corruzione. Gli uffici della prima cittadina, eletta lo scorso anno con una coalizione di centrosinistra, sono stati perquisiti questa mattina e contestualmente è stato notificato a Bugetti un invito a comparire per un interrogatorio che avverrà nei prossimi giorni. Il comunicato della sindaca Ilaria Bugetti. “Con il presente comunicato, in qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze”, scrive Bugetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prato, la sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione

