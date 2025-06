Prato chiesti gli arresti domiciliari per la sindaca Ilaria Bugetti

Una svolta sorprendente scuote la politica pratese: la sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un'indagine per corruzione insieme all'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, è stata richiesta dalla Procura di Firenze per gli arresti domiciliari. Le recenti perquisizioni e l’avviso a comparire segnano un momento cruciale nell'inchiesta. La comunità attende con trepidazione la decisione del gip, mentre il caso continua a tenere banco nella cronaca locale e nazionale.

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, è al centro di un’indagine per corruzione che vede coinvolto anche l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. La Procura di Firenze ha chiesto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la mattina del 13 giugno sono state effettuate perquisizioni a suo carico e le è stato notificato un avviso a comparire per l’interrogatorio, in attesa della decisione del gip. L’inchiesta, che ha preso il via due anni fa nell’ambito di un’indagine legata alla criminalità cinese, ipotizza che l’imprenditore abbia sostenuto politicamente ed economicamente Bugetti per assicurarsi una rete di protezione per sé e per altri soggetti a lui vicini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Prato, chiesti gli arresti domiciliari per la sindaca Ilaria Bugetti

prato - arresti - domiciliari - sindaca

