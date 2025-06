Prato assegnati gli spazi scolastici per l’anno 2025 2026

Prato si prepara ad accogliere un nuovo anno scolastico con entusiasmo e attenzione ai dettagli. La Provincia ha appena concluso l’assegnazione degli spazi per il 2025/2026, assicurando soluzioni su misura per ogni istituto e pianificando interventi strutturali durante l’estate. Un impegno concreto per migliorare le aule e garantire un ambiente di apprendimento sempre più efficiente e sicuro. Resta quindi solo da aspettare il ritorno in classe, pronti a vivere un anno ricco di opportunità e crescita.

Prato, 13 giugno 2025 - La Provincia di Prato ha completato l’assegnazione degli spazi per l’anno scolastico 20252026, cercando di rispondere in modo puntuale e adeguato alle specifiche esigenze e iscrizioni di ciascun istituto. In particolare, sono stati pianificati una serie di interventi che prevedono lavori strutturali da realizzare durante la pausa estiva, per garantire l’adeguamento degli spazi, oltre all’individuazione e assegnazione di locali e succursali distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Nel dettaglio, sulla base delle iscrizioni confermate dall’Ufficio Scolastico Provinciale, sono state così definite le assegnazioni: Istituto Dagomari: la Scuola di Legno, situata presso il polo di San Giusto, e i locali al primo piano del Centro Civico Ventrone sono stati confermati e assegnati all’Istituto Dagomari, per garantire la continuità didattica visto il numero consolidato di iscritti all’interno dell’Istituto; Liceo Livi: confermata l’assegnazione della sede di Palazzo Vestri, l’immobile ex Stella d’Italia in Piazza Duomo, anche per l’anno scolastico 20252026; Istituto Gramsci-Keynes e Istituto Marconi: per far fronte all’incremento delle iscrizioni saranno assegnate 9 aule dell’immobile “Margherita Hack” in Via Galcianese (denominato “Rodarino”) all’Istituto Gramsci-Keynes e 2 aule all’Istituto Marconi, per rispondere rispettivamente alla crescita di 2 classi per il Gramsci-Keynes e 3 classi per il Marconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, assegnati gli spazi scolastici per l’anno 2025/2026

In questa notizia si parla di: prato - spazi - anno - assegnati

Domani e sabato, presso la Sala Trulli, scrittori e scrittrici della Fuis si immergeranno nella lettura del maremagnum di cui il Mediterraneo è custode con “Cantiere Mediterraneo”. Un'occasione di confronto, dibattito e approfondimento su uno spazio geografico Vai su Facebook

Prato, assegnati gli spazi scolastici per l’anno 2025/2026; Prato della Fiera, inaugurata l'area verde. Il sindaco Conte: «Si punta a rinnovare la palestrina. Spazio che invita alla collaborazione»; GiocaCipì verde: spazio gioco per bambini da 18 a 36 mesi.

Prato, assegnati gli spazi scolastici per l’anno 2025/2026 Da lanazione.it: La Provincia di Prato ha completato l’assegnazione degli spazi per l’anno scolastico 2025/2026, cercando di rispondere in modo puntuale e adeguato alle specifiche esigenze e is ...