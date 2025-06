Prandini | mobilitazione storica per difendere risorse agroalimentari in Europa

In un momento cruciale per il futuro dell’agroalimentare europeo, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, lancia un appello deciso: difendere con forza le risorse agricole contro ogni tentativo di riduzione. La mobilitazione storica annunciata mira a tutelare un settore strategico, soprattutto nel Sud Europa, che rappresenta l’80% delle denominazioni geografiche e dà lavoro a oltre 7 milioni di persone. È un gesto di grande coraggio e determinazione per preservare la nostra identità e il nostro patrimonio.

"Se qualcuno pensa di togliere risorse all' agricoltura e all' agroalimentare, metteremo in campo una mobilitazione senza precedenti nella storia europea". Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, parlando di Politica agricola comune e del ruolo dell'agroalimentare in Europa. Prandini ha sottolineato l'importanza strategica dell' agricoltura del Sud Europa: "rappresenta l'80% delle denominazioni geografiche, dà lavoro a oltre 7 milioni di persone, custodisce il 45% della biodiversità europea e valorizza il legame diretto con cittadini e consumatori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prandini: mobilitazione storica per difendere risorse agroalimentari in Europa

In questa notizia si parla di: europa - prandini - mobilitazione - risorse

Coldiretti,se calo risorse protesta senza precedenti in Ue; La mobilitazione di Coldiretti per un’Europa che sappia tutelare gli agricoltori e difenderne il reddito: in 600 dal ravennate a Parma; Reddito alle imprese al centro della plenaria dei presidenti Coldiretti.

Prandini: mobilitazione storica per difendere risorse agroalimentari in Europa - Ettore Prandini di Coldiretti annuncia una mobilitazione contro la riduzione delle risorse per l'agricoltura europea. Scrive msn.com

Prandini (Coldiretti): «L’agricoltura italiana ha perso 8,5 miliardi. Servono risorse europee» - «Per la prossima Politica agricola comune l’impegno è quello di mantenere le stesse risorse ma è un grave errore ... Segnala corriere.it

"All'agricoltura europea servono ben altre risorse" - È quanto ha sottolineato ieri il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso del suo intervento ... Lo riporta ilgiornale.it