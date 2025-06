Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Arezzo città e provincia in modalità webinar due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria

Arezzo si prepara a scoprire i segreti di una gestione finanziaria consapevole grazie ai webinar gratuiti offerti da Poste Italiane. Martedì 17 giugno, cittadini e professionisti avranno l’opportunità di approfondire due temi chiave: il risparmio, gli investimenti e il passaggio generazionale. Due appuntamenti imperdibili per mettere in campo strategie vincenti e pianificare un futuro finanziariamente solido. Non perdere questa occasione per arricchire le tue conoscenze e fare scelte più consapevoli!

Arezzo, 13 giugno 2025 – Anche la prossima settimana . Per la giornata di martedì 17 giugno è previsto un doppio appuntamento: alle ore 10 sul tema “Il risparmio e gli investimenti” e alle ore 16 sul tema “Il passaggio generazionale”. Nel corso dei due appuntamenti online verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Arezzo cittĂ e provincia, in modalitĂ webinar, due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria

In questa notizia si parla di: arezzo - poste - italiane - mette

Poste Italiane: arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del “piano decoro” - Poste Italiane continua il suo impegno per il miglioramento dei servizi in provincia di Arezzo con il "Piano Decoro".

Il 3 GIUGNO SCIOPERO! Le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane meritano rispetto, diritti e dignitĂ ! CGIL e UIL proclamano sciopero generale per fermare tagli, carichi insostenibili e precarietĂ . Stabilizzazioni vere Sicurezza per tutti Servizi d Vai su Facebook

Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Arezzo città e provincia, in modalità webinar, due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria; Come evitare di essere truffati? I consigli antifrode di Poste Italiane agli aretini; Poste Italiane, pensioni in pagamento in provincia di Arezzo da venerdì 2 maggio.

Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo Si legge su msn.com: Parte anche nei 24 uffici della provincia di Arezzo la nuova modalità di accesso all’ufficio postale che affianca le prenotazioni tramite app o sito aziendale ...