Poste Italiane anche a Modena si potrà prenotare un appuntamento al telefono

Ora anche a Modena e in tutta la provincia è possibile prenotare un appuntamento presso l’ufficio postale telefonicamente, una soluzione che mira a ridurre i tempi di attesa e garantire un servizio più efficiente. Nei 43 uffici dotati del gestione delle attese, oltre alle prenotazioni online tramite app o sito, si aggiunge questa pratica comoda e veloce, per semplificare la vita dei clienti e migliorare l’esperienza postale.

