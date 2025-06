Poste | al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo

Arezzo si prepara a rivoluzionare l’esperienza dei servizi postali: da oggi, prenotare un appuntamento anche al telefono presso gli uffici postali della provincia sarà semplice e pratico. Con questa novità, Poste Italiane mira a ridurre i tempi di attesa e offrire un servizio più efficiente, pensato anche per chi ha meno dimestichezza con le tecnologie digitali. Un passo importante verso un servizio pubblico più accessibile e vicino alle esigenze di tutti.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Anche in provincia di Arezzo si può prendere appuntamento per l'ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l'efficienza del servizio. Nei 24 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o sito di Poste Italiane - basterà dunque contattare il numero 06.4526.4526. La nuova modalità è pensata per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che possono così ottenere più facilmente la prenotazione del loro turno all'ufficio postale. Il servizio è assicurato dall'Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti.

