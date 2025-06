Positivo l' export nel primo trimestre dell' anno Modena ottava provincia in Italia

Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni di Modena registrano un incremento dell'1,2%, raggiungendo i 4.620 milioni di euro e confermando il suo ruolo di protagonista nell’export italiano. La provincia si posiziona così come ottava nel ranking nazionale, superando di 54 milioni i risultati dello stesso periodo dello scorso anno. Questi dati evidenziano la dinamicità e la crescita costante del tessuto economico modenese, segnando un passo deciso verso un futuro sempre più internazionale.

Crescono dell'1,2% le esportazioni modenesi nel primo trimestre del 2025: con 4.620 milioni di euro sorpassano di 54 milioni il valore raggiunto nel primo trimestre del 2024. Questi i primi risultati dell'elaborazione del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena sui dati.

