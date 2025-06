Portogallo-Polonia U21 | dove vederla e orario

Se sei un appassionato di calcio giovanile, non perdere l’appuntamento con Portogallo-Polonia U21, uno scontro imperdibile nell’ambito degli Europei di categoria. Al Tehelné pole di Bratislava, i talenti emergenti si sfideranno sabato 14 giugno 2025 alle ore 21:00. Scopri subito come e dove seguire la partita in diretta e tuffati in questa emozionante sfida che promette spettacolo e sorprese.

Al Tehelné pole di Bratislava, Portogallo-Polonia U21 si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Portogallo-Polonia U21 si gioca sabato 14 giugno 2025 alle ore 21:00.

